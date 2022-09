6ª Edição do Festival da Sardinha de Búzios tem início nesta sexta

Nos dias 23, 24 e 25 (sexta, sábado e domingo), a cidade mais badalada do Brasil terá mais um fim de semana com programação diversificada. A partir das 18h, no Campo da SEB, acontecerá a “6a Edição do Festival de Sardinha”.

O evento é de realização da Sociedade Esportiva de Búzios (SEB), tem o apoio da Prefeitura e já é tradicional na cidade.

A edição promete trazer uma programação voltada para os apreciadores do fruto do mar com muita música e comida boa.

A estrutura contará com 18 barracas expositoras que oferecerão pratos onde o destaque é a sardinha. O valor do prato será R$ 20,00 e o público poderá apreciar delícias como: arroz negro com kafta, sardinha frita com farofa e salada, kibe, coxinha e outros já conhecidos do festival.

Durante os dias do evento, bandas locais se apresentarão com ritmos variados que vão animar a festa.

Confira abaixo a programação musical:

▪︎ 23/09 – 20H – Taís Feijão “Brasilidades”

▪︎ 23/09 – 22H – Bellavox

▪︎ 23/09 – 23H30 – Allyson Alves e Livre Toada no Forróque

▪︎ 24/09 – 20H – Forró do Mimoso

▪︎ 24/09 – 22H – Sexteto Sentido

▪︎ 24/09 – 23H30 – Marcelle Motta com Samba e MPB do RJ

▪︎ 25/09 – 20H – Os Alacantos “Canções de um relacionamento feliz”

▪︎ 25/09 – 22H – Filhos de Sinhá

▪︎ 25/09 – 23H30 – Um Amô “Canta Mulheres “