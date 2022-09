O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos quinta-feira, dia 22

Cabo Frio

A justiça eleitoral deferiu a candidatura a reeleição do deputado Sub Tenente Mauro Bernardo. O TRE acatou recurso especial da defesa do deputado e admitiu a apresentação dos documentos que faltavam sem a necessidade de recurso ao TSE. O desembargador Luiz Paulo da Silva Araújo destacou que Bernardo sanou as irregularidades inicialmente verificadas e apresentou as certidões da justiça Estadual que faltavam no procesos de registro. O desembargador relator acatou o recurso, votou pelo deferimento do registro e frisou que foram po deputado preencheu todas as condições legais para o registro.

Arraial do Cabo

O prefeito Marcelo Magno de Arraial do Cabo visitou, na manhã desta quinta-feira (22), as obras do Posto de Saúde Hermes Barcelos, que vai atender o Bairro do Sítio, Comunidade da Cabocla e Praia dos Anjos. A previsão de término é para o mês de novembro. O objetivo é melhorar ainda mais o atendimento no Hospital do Município.

Araruama

A Câmara de Araruama empossou José Rodolfo da Silva Oliveira, o Buda, na sessão de hoje. Ele vai ocupar a cadeira do vereador Pastor Sérgio Murilo, cassado pela justiça por fraude a cota de gênero nas eleições muncipais de 2020. Buda, do Parrtido Social Cristão, foi diplomado ontem, no salão do juri do Forum de Araruama pelo Juiz Eleitoral do município Rodrigo Leal Manhães de Sa. O magistrado também diplomou o primerio suplente de vereador José Antônio Barroso Oliveira. O novo vereador esteve na Câmara, logo após a diplomação.

São Pedro da Aldeia

Uma pesquisa de intenção de voto está dando o que fala no canhão da fofoca em São Pedro da Aldeia. Segundo informações, o polêmico Mala tem a pesquisa, mas não quer mostrar a ninguém. Rola também que a dupla, Vadinho e Elson Pires também viu os números. Qual o porque de tanta euforia?

Iguaba Grande

O Sombra descobriu que vereador Elifas Ramalho preparou sua residência para receber o prefeito Vantoil Martins, nesta sexta-feira (23), às 18h. Aliás, não vai ser só o prefeito, tem mais convidados. Estamos de olho no lance.

Búzios

Os fofoqueiros da Praça Santos Dummont estão com uma lista de pré-candidatos a prefeitura de Búzios, caso dê “ruim” o processo do prefeito. Na lista figuram os nomes dos vereadores Rafael Aguiar, Rafael Braga, do ex-vereador, Valmir da Rasa e do ex-candidato, a prefeito João Carrilho. Isso é o estão falando os fofoqueiros lá na Praça.