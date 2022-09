Feira de Adoção de Animais e vacinação contra raiva acontece em Shopping de Cabo Frio

O programa em família para o sábado, dia 24 de setembro, está garantido. Das 10h às 17h, o Shopping Park Lagos, em Cabo Frio, promove duas famosas feirinhas: a Feira de Adoção de Animais (das 11h às 17h), que nesta edição incluirá vacinação antirrábica para cães e gatos (9h às 16h); e a Feira do Produtor Rural (10h às 17h), repleta de hortaliças, legumes e frutas fresquinhas, além de queijos, ovos, bolos, artesanato e pastel. Os eventos acontecem no estacionamento, incluindo espaço infantil gratuito.

Adoção de Animais & Vacinação

A feirinha de adoção de animais reúne cães e gatos do Canil Municipal que estão à espera de um novo lar e prometem retribuir com muito amor. Os interessados em adotar um bichinho devem ter mais de 21 anos e apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.

Nesta edição durante a feirinha, acontece a campanha de vacinação anual contra a raiva, para cães e gatos. A vacina antirrábica é destinada a animais a partir de quatro meses de vida e em estado saudável. Fêmeas gestantes e amamentando não devem ser vacinadas. Os tutores ou responsáveis devem levar gatos dentro de caixas para que os felinos não fujam; já os cães devem ser conduzidos ao local de vacinação com coleira e guia. Se o animal apresentar conduta agressiva ou for bravo, deve ser conduzido com focinheira.

Feira do Produtor Rural

Já a Feira do Produtor Rural é promovida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca e tem como objetivo fomentar a agricultura familiar, oferecendo bons espaços aos agricultores para a comercialização de seus produtos. A feira oferece hortaliças, frutas, legumes, ovos, aipim, queijos, bolos, entre outros produtos, vindos diretamente das propriedades agrícolas de Cabo Frio.

Todos os produtos levam o Selo do Produtor Rural, que é uma autenticação que garante a procedência dos produtos, assim como o cultivo e a produção dos gêneros alimentícios e artesanais no município. A Feira do Produtor Rural acontece quinzenalmente no Shopping Park Lagos, sempre aos sábados, das 10h às 17h.

Feira de Adoção de Animais com Vacinação Antirrábica & Feira do Produtor Rural

Data: 24 de setembro – sábado

Hora: das 9h às 16h (vacinação), das 10h às 17h (Produtor), das 11h às 17h (Adoção)

Local: Estacionamento