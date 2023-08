Prefeitura de Cabo Frio afirma que está trabalhando para reduzir danos causados pela chuva em Tamoios

As equipes da Prefeitura de Cabo Frio estão, desde as primeiras horas desta segunda-feira (28), atuando em diversas frentes no distrito de Tamoios, trabalhando na redução dos danos causados pela chuva. A ação, coordenada pela Secretaria Adjunta de Obras e Serviços Públicos, está concentrada nas regiões onde foram registrados alagamentos e na zona rural.

Na Avenida Independência, em Unamar, para melhorar o escoamento da água da chuva, foi realizada a limpeza e a desobstrução da rede de escoamento. Na Rua 16, via que dá acesso ao Ciep 331 Lysia Bernardes, as equipes da Secretaria Adjunta de Obras e Serviços Públicos realizaram a limpeza de todos os bueiros, melhorando a vazão da água da chuva, liberando o acesso dos alunos à escola.

No bairro Chavão, para melhorar a circulação de carros e pedestres nas vias, a Prefeitura trabalhou no nivelamento e compactação do solo, principalmente nos pontos com acúmulo de água e lama.

O secretário adjunto de Obras e Serviços Públicos em Tamoios, Flávio Sousa, destacou que toda a equipe segue em estado de atenção, percorrendo as ruas do distrito e da zona rural, mapeando os riscos e agindo de forma rápida na solução dos problemas.

“Estamos atentos aos problemas de todos os bairros de Tamoios. Nossas equipes estão em alerta para agir com rapidez, para reduzir os danos à população”, afirma Flávio Sousa.

Além dele, o secretário de Obras e Serviços Públicos, Carlos Augusto Gonçalves, também esteve em Tamoios nesta segunda-feira (28), percorrendo as ruas com as equipes.