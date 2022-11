Abertura do “Natal de Luz de Saquarema” acontece neste sábado com show da cantora Joanna e árvore de natal flutuante

A partir do dia 19 de novembro, a cidade de Saquarema ficará ainda mais iluminada para a chegada do Papai Noel. A Prefeitura celebrará mais uma edição do “Natal de Luz”, tradicional na cidade desde 2017, e a Administração Municipal convida toda a população para festejar a chegada do bom velhinho, a partir das 18h.

O clima natalino promete levar alegria às ruas de Saquarema e encantar moradores e turistas com decorações especiais, repletas de formas, luzes e cores distribuídas pelo município. Na Praça do Coração, no Centro, o público poderá visitar a Vila Natalina, onde haverá pontos de alimentação e os artesãos locais poderão expor e vender seus produtos.

Um presépio gigante será montado no gramado da Igreja Nossa Senhora de Nazareth, que também terá uma função importante nesta edição. Em uma ação inédita no município, as paredes da Igreja irão se transformar em uma grande tela para a exibição de imagens natalinas, através de projeções mapeadas, um recurso que engloba tecnologia e o brilho do natal, em uma só técnica, fazendo com que as belas imagens se encaixem nas paredes do maior símbolo da cidade. As projeções terão duração de até 10 minutos e acontecerão diariamente, de 30 em 30 minutos, sempre das 20h às 22h.

Além da inovação com as projeções mapeadas, a Prefeitura também investiu no projeto de um Túnel Luminotécnico, que consiste na iluminação em forma de túnel em toda a extensão da ponte de pedestres, mais conhecida como a ponte velha. A ideia é criar uma sensação de túnel encantado, com muitas cores e sons. O local funcionará diariamente das 19h às 23h. Já na Praça do Canhão, crianças e adultos poderão se divertir visitando a famosa Casinha do Papai Noel. A visita ao bom velhinho poderá ser registrada através de fotos gratuitas, que serão impressas na hora. Complementando as atrações, uma árvore de Natal flutuante, com aproximadamente 30 metros de altura, embelezará ainda mais a Lagoa de Saquarema, na altura da ponte velha.

Para embalar a noite, o público poderá conferir diversas atrações como apresentações de corais, a orquestra municipal e um super show da cantora Joanna. Considerada uma das maiores artistas brasileiras de todos os tempos, a cantora, compositora e multi-instrumentista promete recordar seus grandes sucessos cantando “Tô Fazendo Falta”, “Amanhã Talvez”, “Felicidade”, “Um Sonho a Dois”, “A Padroeira”, “Amor Bandido”, “Mãezinha do Céu” e “Treze de Maio” entre outros hits. A festa será encerrada com a chegada do Papai Noel.

A decoração do “Natal de Luz” ficará montada até o dia 06 de janeiro, Dia de Reis, quando a tradição cultural determina a sua retirada e o término dos festejos natalinos.