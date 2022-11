O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 14

Búzios

Búzios aparece na décima quarta colocação de uma lista de 25 cidades divulgada pelo site Melhores Destinos, para passar o Réveillon 2023. O site aconselha não deixar as reservas para ultima hora porque os preços aumentam e as opções diminuírem. Búzios é a única cidade da região a figurar no ranking.

Cabo Frio

O presidente da Associação de Hotéis de Cabo Frio Carlos Cunha, defendeu, em entrevista a Litoral, que a demolição dos quiosques da Orla da Praia das Conchas, determinada pela justiça seja adiada para depois da temporada de verão. O empresário argumentou que a demolição vai impactar cerca de 120 famílias que dependem da atividade para o próprio sustento. Uma reunião marcada para a próxima quinta-feira vai discutir a polÍmica decisão judicial que a prefeitura de Cabo Frio tem quarenta dias para cumprir.

Arraial do Cabo

Ana Clara Plácido e Ramon Aveiro foram campeões do Campeonato de Fut vôlei do CTDVD, neste domingo (13), em São Pedro da Aldeia. Quem tá rindo de orelha é pai Roni Plácido, o homem do Chapéu é todo família Plácido. Parabéns para a dupla!

Iguaba Grande

O domingo na casa do prefeito Vantoil Martins foi de muito movimento por causa de seu aniversário. O Sombra ficou sabendo que vereador Luciano Silva amanheceu no portão da casa do prefeito com uma camisa do Flamengo. Mas não parou por aí, Elifas Ramalho, Alan Rodrigues e outros componentes da Câmara teriam mandado vários presentes. Parabéns para o prefeito Vantoil, pelo seu aniversário!

Araruama

Anderson Moura, que já foi vice-prefeito, de Miguel Jeovani e André Mônica, está de olho no pleito de 2024. O moço já disse que não quer mais ser vice. E agora?

São Pedro da Aldeia

A Câmara de São Pedro da Aldeia é, segundo os críticos, uma das piores dos últimos anos. No canhão, o que se fala é que os vereadores só sabem dar moção de aplausos para sair nas fotos com agraciados. Parece até que São Pedro não tem problemas para que os nobres edis possam reivindicar do executivo. Loucura, loucura, loucura.