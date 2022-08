Alunas da rede municipal recebem absorventes pelo Projeto “Integridade Íntima” da Prefeitura de Cabo Frio 

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Educação, vai entregar, a partir desta semana, pacotes de absorventes às alunas da rede municipal. A entrega simbólica, para marcar o inicio do fornecimento, vai ocorrer nesta quinta-feira (25), nas escolas municipais Vereador Leaquim Schuindt, no Jardim Esperança; e Prof.ª Wanda Pereira Roque, no Samburá.

O objetivo do projeto é promover o bem-estar e a saúde das estudantes e garantir a frequência escolar durante o ciclo menstrual. As alunas que já fazem uso de absorventes e foram previamente cadastradas pelas unidades escolares vão receber quatro pacotes do produto por mês.

A Secretaria de Educação realizou a aquisição de 331.344 pacotes de absorventes para atender a demanda da rede municipal pelos próximos 12 meses, conforme necessidade e conveniência das entregas. O custo total dessa aquisição é de R$ 626.240,16.

A distribuição ocorre após o governo municipal sancionar a Lei 3.330, de autoria da vereadora Alexandra Codeço, no ano de 2021, que institui o programa.

“Estamos trabalhando desde a sanção da lei, pelo prefeito José Bonifácio, em 2021, para realizar as entregas dos absorventes para nossas alunas. Essa ação é muito importante e vai garantir que nenhuma menina deixe de frequentar as atividades escolares, por conta da falta de absorventes. Acreditamos que a escola é também esse espaço de acolhimento e segurança, como nesse caso, em que estamos protegendo as alunas e oferecendo integridade menstrual a cada uma delas”, comentou a gestora educacional da Secretaria de Educação, Márcia Tardelli.