Alunos da rede municipal de Cabo Frio participam de treinamento de desocupação escolar com a Defesa Civil Estadual 

Os estudantes do turno da manhã, da Escola Municipal Professora Tânia Maria Gomes de Ávila, no bairro Guarani, participaram mais uma vez do Simulado de Desocupação Escolar, desta vez promovido pela Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Prefeitura de Cabo Frio. A ação ocorreu na manhã desta segunda-feira (7) e contou com a participação de 385 alunos, que desocuparam o prédio em quatro minutos e 14 segundos.

O objetivo do treinamento é orientar a comunidade escolar quanto às questões de segurança e as técnicas de deslocamento dos alunos, professores e funcionários da unidade educacional para que, em caso de emergência, possam seguir para um ponto de apoio seguro.

Na terça-feira da semana passada, os alunos da Escola Municipal Tânia Ávila participaram do treinamento com a Defesa Civil Municipal. O simulado de desocupação escolar também será realizado no Centro Educacional Marli Capp, em Tamoios, onde 1.372 estudantes receberão as orientações da Defesa Civil.

“Esses treinamentos são muito importantes, pois a cada novo simulado, os alunos e professores ficam mais bem preparados para evacuar a área de modo adequado e seguro numa situação real na escola”, afirma o superintendente da Defesa Civil de Cabo Frio, Marcus Dothavio.