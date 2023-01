Araruama: Chiquinho da Educação afirma que prefeitos da região querem governar para os amigos

Na manhã desta quarta-feira, dia 18, Chiquinho da Educação, político e marido da atual prefeita de Araruama, Lívia de Chiquinho, esteve no “Programa Bom Dia Litoral”, com o radialista Ademilton Ferreira, para comentar diversos assuntos a respeito de gestão e vida pública.

AF- Essa semana a prefeita lançou um Projeto, o “Milésimo Gol do Rei” para a formação de futuros atletas de futebol. Seu lema sempre foi Educação e Esporte?

CE – Meu pai não tinha condições de dar oportunidades e eu decidi que tinha que trabalhar. Aos 18 anos eu já era presidente geral de uma empresa, isso com a terceira série primária. Ali eu percebi que tinham várias crianças como eu. Ali eu vi que eu tinha tinha que ser prefeito, governador, para ajudar outras crianças. Aos 42 anos de idade cheguei a prefeito. Só cheguei a política por isso, para ajudar na Educação. O Brasil está errando em não investir em uma Educação eficaz. Nos Estados Unidos se você tiver um filho que joga bola, eles estarão nas melhores escolas, o país ajuda e investe nas crianças. A maioria das escolas de Araruama hoje tem quadra poliesportiva coberta. A maioria das escolas brasileiras nem quadra tem. Esporte é profissão. Quantas pessoas sobrevivem com salário do Neymar? Ele vira uma empresa. O projeto vai tratar isso com responsabilidade, não é para qualquer um, nas escolas eles vão mostrar quem tem aptidão e esses serão encaminhados para o projeto. Esse é um projeto grandioso que será comandado pelo Quintanilha, que é araruamense.

AF – Chiquinho, o senhor ficou dez anos fora da política de Araruama. Aí o senhor trouxe sua esposa como política, que foi reeleita. E 2024, o que pensam?

CE – Outro dia me perguntaram o erro que cometi na vida pública, eu respondi que não preparei ninguém para dar minha sucessão. Aí tivemos dois governos desastrosos, que não levaram os projetos a frente. Lívia é chefe de cozinha e manifestou uma vontade, após um convite. Ela disse que jamais seria uma candidata, ela seria uma prefeita. Primeira mulher eleita a prefeita de Araruama. E os únicos prefeitos reeleitos de Araruama estão na mesma casa: eu e Lívia.

AF – Estamos com uma lista de nomes aqui: Ângela Barrera, Raiana Alcebíades, Cláudio Barreto, Anderson Moura, Sérgio Ribeiro, Penha Bernardes, André Monica.. como o senhor vê isso daí na próxima eleição?

CE – São tantos nomes. Eles não vão ter que só se juntarem, vão ter que contar muita historinha, pois são todos figuras conhecidas e não carimbadas. Não tem a chancela da cidade. Anderson Moura tem apelido de “rato de navio”, cada eleição ele pula de um lado e não aprendeu nada. Eu gosto de campanha que tem bons adversários.

AF – O município de Araruama não tem tanto dinheiro quanto as cidades da região.

CE – A prefeitura teve uma perda. Hoje Araruama tem menor royalties da região, menos que Iguaba Grande. Acredito que Araruama vai ter um aumento de royalties na Educação, mas esse dinheiro não pode asfaltar rua. Não é dinheiro livre. A Prefeitura de Araruama a nível de afasto é a cidade mais pobre. Iguaba hoje tem o dobro do dinheiro de Cabo Frio. Araruama, São Pedro e Cabo Frio tem menor poder de investimento. O grande problema desses municípios que não tem as creches e hospitais que tem Araruama, porque não querem isso. Eles querem amparar. Cabo Frio hoje tem mais de 3 mil cargos comissionados. Não vai governar nunca. A maioria dos prefeitos quer governar para os amigos. Em Araruama não tem cabos eleitorais na teta da prefeitura, lá se faz gestão pública. Maior problema que tem hoje em Cabo Frio é romper com os cargos comissionados, não vai fazer creche nunca, tapar buraco, Clínica Vascular. Tem vereador que tem 100 cargos na Prefeitura de Cabo Frio. Em Araruama, a prefeita Lívia não governa para amigos.