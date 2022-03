Araruama lidera geração de empregos na Região dos Lagos e Norte Fluminense, segundo o Caged 

O Caged (Cadastro Único de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, divulgou dados da geração de emprego, em fevereiro, em todo o país. No estado do Rio foram criadas 22.600 vagas nos dois primeiros meses desse ano.

Na Região dos Lagos e Norte Fluminense o grande destaque foi para Araruama, que lidera o ranking, estando na frente de municípios maiores e mais ricos, como Campos. O município está em primeiro lugar com 1.538 novos postos de emprego, seguido por Macaé, com 1379 e Campos, com 92.

Os dados que mostram o reaquecimento da economia local ganharam repercussão e foram exibidos no jornal RJ01 da Intertv, afiliada da Rede Globo, nesta quarta-feira, 30.

De acordo com a Prefeitura de Araruama os números positivos se devem aos investimentos em obras espalhadas pelos 5 distritos, o que tem alavancado a geração de empregos.

Todo esse desenvolvimento também atrai a chegada e abertura de novos empreendimentos. O município registra uma média de mais de uma empresa aberta por dia. O sistema para abertura dos negócios é ágil e exige o mínimo de burocracia.