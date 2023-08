Araruama: Mãe entra em trabalho de parto e bebê nasce nos braços do pai em carro de aplicativo

Na manhã deste domingo (20), Agatha Maryanne, de 20 anos, deu à luz dentro de um carro de aplicativo em Arauama. Kyara Sophia nasceu nos braços do pai, Renan Guimarâes, de 19 anos, quando eles já estavam em frente à maternidade do Hospital Municipal Drª Jaqueline Prates, no Centro.

Os enfermeiros fizeram o atendimento ainda no veículo, logo após o nascimento da criança.

Renan contou que a mulher dele começou a sentir muita dor, por volta de 7h30, quando ele chamou o carro de aplicativo com urgência para seguir para a maternidade.

No entanto, no meio do caminho, a dor aumentou e Agatha entrou em trabalho de parto ainda dentro do carro.

“Eu consegui me acalmar e pedi para ela se acalmar, respirar e fazer força, já que minha filha começou a sair e não tínhamos muito o que fazer”, lembra o pai da criança.

Renan contou ainda que quando chegaram em frente à maternidade, a filha já havia nascido em suas mãos.

“Quando as enfermeiras chegaram, ela já estava no peito da minha esposa”, disse.

Segundo o pai, ela nasceu às 7h48. Agatha estava com 38 semanas e 5 dias de gestação.



Renan, que é de São Pedro da Aldeia, contou que essa é a sua primeira filha e que nunca pensou que isso poderia acontecer com ele.

“Estou bem surpreso, porém muito feliz com o acontecido”, disse.

Ele disse ainda que o motorista do aplicativo foi muito atencioso e que prestou ajuda ao casal. A mãe e a criança, que nasceu com 3,010 kg e 49 cm, passam bem. Elas permaneciam na maternidade até a última atualização dessa reportagem.