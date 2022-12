Araruama pode ter outra mudança na Câmara Municipal 

Nesta terça-feira, dia 20, em entrevista exclusiva ao Ademilton Ferreira, no Bom Dia Litoral, o advogado Dr. Paulo Mazzei, especialista em direito eleitoral, falou sobre o processo em que pode resultar em mais uma troca de cadeira na Câmara Municipal de Vereadores de Araruama.

“Infelizmente é a constatação de nova fraude na Câmara dos Vereadores. Já teve a primeira e agora a segunda, no Partido dos Trabalhadores. Quando você usa uma mulher com uma condição de laranja na candidatura, isso dá uma tristeza muito grande. Então, o juiz eleitoral da cidade julgou procedente a nossa ação, que foi confirmada por unanimidade pelo TRE. O TRE já estabeleceu cassação da chapa. Todos os votos que foram dados. Punindo o presidente do PT de Araruama. Então, está vindo um ofício para Araruama para que seja cassado o mandato do vereador Sub-tenente Raimundo”, explica o advogado.

Sendo assim, com a saída do Raimundo, quem deve entrar nessa vaga é a Silvinha de Paulinho.

O caso em questão que faz o Partido dos Trabalhadores perder a cadeira no Legislativo é de uma advogada que teve um único voto e não foi o dela.

“O candidato não votar em si próprio? O único voto que ela teve, não foi nem na urna em que ela vota. Ela não teve nenhuma despesa, não teve propaganda em rede social. Ela estava apoiando seu ex-marido, que era candidato a vereador”, explicou Dr. Paulo.

O advogado acredita que até janeiro tenha a troca da cadeira de vereador.

“Assim que o vereador receber o ofício, ele já é afastado. Como aconteceu com o vereador Buda, agora vai ser mais rápido. Ela já tem diploma de suplemente, só vai ganhar o de vereadora”, finalizou.