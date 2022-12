O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 20

Búzios

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por meio da coordenadoria da Defesa Civil de Búzios, alerta que devido à atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul e Sistema de Baixa Pressão na costa norte do estado do Rio de Janeiro, entre segunda e quinta-feira, dia 22, ocorrerá chuvas moderadas contínuas em todas as regiões. Nas regiões Norte, Noroeste, Serrana II, Baixada Litorânea e Costa Verde poderão ocorrer chuvas fortes, com ventos de 18 à 76 km/h. Há previsão de ressaca em todo litoral. A Defesa Civil alerta aos motoristas, pois existem muitos bolsões d’água nas vias. Também solicita aos banhistas e pescadores que evitem o acesso no mar. Em caso de ocorrências como: rachaduras, alagamentos, deslizamento ou outras emergências ligarem para: 199 ou (22) 2633-0827.

Iguaba Grande

Os vereadores de Iguaba Grande Alan Rodrigues, Marcilei Lessa, Robertinho, Luciano Silva, Marcelo Durão, Elifas e Balliester Wernec, teriam dividido a continha hoje no restaurante kilomania, em Araruama. O encontro foi para comemorar a eleição da próxima quinta-feira com chapa única. O próximo almoço será a vez de Fábio Costa pagar a conta.

Araruama

O advogado Paulo Mazzei agitou a política de Araruama, hoje pela manhã, ao dar entrevista para o programa Bom Dia Litoral. Segundo Mazzei, o vereador Subtenente Raimundo pode perder a cadeira para a suplente Silvinha de Paulinho. Na cidade, não de fala em outra coisa. Matéria completa no jornaldesabado.net

São Pedro da Aldeia

Os fofoqueiros de plantão do canhão de São Pedro andam falando que os ex-vereadores Kaka e Bruno Costa estão jogando no “time” do prefeito Fábio do Pastel. Pelo visto, é verdade e não fofoca.

Cabo Frio

O verão em Cabo Frio começa com a chegada do primeiro transatlântico da temporada. O navio Seven Seas Mariner, de bandeira das Bahamas, aportará na costa cabo-friense amanhã. O horário previsto para a chegada é 7h, quando os passageiros vão desembarcar no Terminal dos Transatlânticos, no bairro Passagem, onde serão recepcionados pela equipe da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer. O desembarque será ao som do grupo Amadeus. No Brasil, o navio fará a rota Rio de Janeiro-Cabo Frio-Salvador, Bahia. Ao todo, 600 pessoas estarão a bordo. A visita ao município cabofriense vai até às 19h. Outros dois navios têm escala prevista para Cabo Frio, nos dias 20 de janeiro e 5 de março.

Arraial do Cabo

Equipe da Secretaria de Turismo de Arraial do Cabo acompanha os reparos na decoração de Natal que sofreu danos por conta dos ventos fortes desta terça-feira (20). O secretário Marco Simas conferiu o andamento do serviço pessoalmente. Entre as estruturas mais afetadas estão o presépio e a árvore iluminada que possui 22 metros de altura, instalada na Avenida da Liberdade. De acordo com Marco, todas as peças serão colocadas de volta no local até amanhã (21). Os reparos são feitos pela empresa responsável pela estrutura e sem nenhum custo para a Prefeitura.