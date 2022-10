Araruama vai realizar a tradicional “Festa do Servidor Público” com sorteio de brindes

Dia do Servidor Público é comemorado no Brasil no dia 28 de outubro

Em Araruama, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico, vai comemorar a data com uma animada festa, com direito a sorteio de prêmios.

O evento vai acontecer nessa sexta-feira, na praça Menino João Hélio, no Centro, a partir das 13h30.

Além dos sorteios de brindes, haverá animação infantil para as crianças e, claro, muita música para alegrar ainda mais o público, com os cantores Lais Alfradique e Alan Quintanilha.

Importante: para participar do sorteio os servidores deverão levar cópia do contra-cheque no dia da festa, no período de 13h30 às 14h30.

Depois é só ficar na torcida pra saber quem será sorteado.