Áreas que terão queima de fogos em Arraial do Cabo estão sendo interditadas

Os preparativos para as grandes queimas de fogos em Arraial do Cabo já começaram e, com eles, um alerta importante: não ultrapasse as zonas interditadas!

Na Praia Grande, a área conhecida como a “calha” foi interditada em vários pontos para a segurança de todos. Em Figueira, a montagem está sendo feita no Clube da Aeronáutica e, em Monte Alto, na Lagoa.

Somente pescadores e funcionários autorizados podem ultrapassar as barreiras. Respeitar as orientações dos agentes e as faixas é essencial para não estragar seu ano novo!