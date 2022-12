ViaLagos tem previsão de mais de 360 mil veículos passando a partir de hoje em direção a região

Chegou o verão, período de maior circulação de turistas e veranistas para as belas praias da Costa do Sol, e com a proximidade das festas de fim de ano e da alta temporada.

Sendo assim, a CCR ViaLagos para o Ano Novo, tem a previsão de 360 mil veículos, entre os dias 27/12 e 03/01, sendo a quinta e a sexta-feira (29 e 30/12) os dias mais movimentados na ida para Região dos Lagos, quando deverão passar 47 e 49 mil veículos, respectivamente.



Na volta do Réveillon, são esperados 66 mil veículos, na segunda e outros 49 mil, na terça-feira (03/01).

A CCR ViaLagos opera com câmeras de monitoramento de tráfego ao longo da via, painéis luminosos e três bases de atendimento ao cliente, que contam com colaboradores e viaturas de inspeção, guinchos e ambulâncias UTI e de resgate. Duas bases estão localizadas no sentido Região dos Lagos, nos quilômetros 21,5 (Rio Bonito – ao lado da praça de pedágio) e 40,5 (Araruama); e uma no sentido Rio de Janeiro, no quilômetro 56 (São Pedro da Aldeia). A Polícia Militar Rodoviária intensificará as fiscalizações na via e o CPROEIS, Programa Estadual de Integração na Segurança, da Polícia Militar, atuará na praça de pedágio fiscalizando a evasão de pedágio – infração grave sujeita a multa que pode causar acidentes.