O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 29

Arraial do Cabo

Representantes da Prefeitura de Arraial do Cabo e da empresa Auto Viação Salineira se reuniram na manhã de ontem para tratar sobre a continuidade na prestação de serviços dos ônibus coletivos que atendem os distritos cabistas. Em nota, emitida na tarde da última terça, empresa havia informado que suspenderia as linhas 340 e 341 no dia 31 de dezembro. Na reunião de ontem, porém, ficou acordado que o serviço será mantido até que haja novo processo licitatório para contratação de transporte que atenda Monte Alto, Figueira e bairros adjacentes.

Cabo Frio

A estrutura para o Réveillon de Cabo Frio já começou a ser montada para receber as atrações. A programação, que inclui atrações como Tierry, Jammil, Di Propósito, Molejo, Fundo de Quintal e Bom Gosto, já começa no dia 30 de dezembro na Praia do Forte e no Pontal de Santo Antônio, em Tamoios. Além disso, o Ano Novo também conta com queima de fogos com 10 minutos de duração em ambos os locais.

Búzios

Búzios espera receber mais de 300 mil turistas para o Réveillon, é o que afirma a prefeitura da cidade. O Municipio terá a tradicional queima de fogos de artifícios para celebrar a chegada do novo ano em quatro pontos do município: Orla Bardot, Geribá, Manguinhos e Rasa. O evento terá a duração de 10 minutos. A taxa de ocupação hoteleira para as festas de fim de ano, é de 96%. Para o mês de janeiro de 2023, a ocupação já ultrapassou 60%.

Iguaba Grande

A aplicação da quinta dose da vacina contra a Covid-19 já está disponível para toda população acima de 18 anos nas Unidades Básicas de Saúde, em Iguaba Grande. De segunda a sexta, das 8h às 17h em todas as UBS, exceto a do Ubás, que terá aplicação às terças, quartas e quintas, de 8h às 15h.

São Pedro da Aldeia

O município de São Pedro da Aldeia terá ponto facultativo nesta sexta-feira, antevéspera do feriado nacional de 1o de janeiro, comemoração do Ano Novo. Os serviços essenciais e emergenciais, como saúde e segurança, obedecerão às escalas programadas previamente por cada setor. A exceção é a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que, devido à natureza do trabalho realizado, continuará atuando normalmente na sexta-feira.

Araruama

No final do ano, a Prefeita de Araruama, Lívia de Chiquinho, deu uma grande notícia de Ano Novo aos moradores dos bairros Fazendinha, Mataruna e Viaduto. “Hoje assinei a autorização de abertura de licitação para obra de drenagem e asfaltamento de diversas ruas nos bairros: Fazendinha, Mataruna, Viaduto.