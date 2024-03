Arraial do Cabo a partir de amanhã vai celebrar a reforma de creche e escola de ensino fundamental

As crianças do Morro da Boa Vista vão ganhar uma unidade escolar totalmente repaginada, acessível e moderna. A Prefeitura de Arraial do Cabo reinaugura no próximo sábado (02), às 09h, a Creche Municipal Vicente Rodrigues, que será entregue a população após obras que visaram melhorias na infraestrutura e estética do local. O dia que marcará a reabertura da unidade para a população contará com a entrega dos kits escolares dos estudantes da creche e com o Programa Saúde nas Escolas, iniciativa que tem como princípio a oferta de serviços de saúde dentro das instituições de ensino municipais.

Haverá, entre outras ações, testagem com a infectologia, vacinação, aferição de pressão, testagem de glicose, avaliação da saúde bucal e escovação, entrega de kit de higiene bucal, orientações nutricionais e contra o tabagismo. Os serviços estarão a disposição até às 13h para os alunos, responsáveis e toda comunidade.

ESCOLA DE MONTE ALTO

Já na segunda-feira (4), a Prefeitura de Arraial do Cabo reinaugura, às 18h, em Monte Alto, a escola Francisco Luiz Sobrinho. Alunos do Fundamental I e II e EJA, além de funcionários e professores, poderão em breve desfrutar de um ambiente totalmente reformado e cheio de novidades. Confira!

O prédio passou por uma modernização completa com a construção de uma quadra coberta, equipada com arquibancada, vestiários e banheiros acessíveis, além da criação de uma sala e um laboratório de informática visa promover a educação digital, enquanto a nova biblioteca oferece um espaço dedicado à leitura e pesquisa.

FEIRA DO XARÉU

Vem aí mais uma edição da feirinha do xaréu. É neste sábado, dia 2 de março, a partir das cinco da tarde, na praça da bíblia. Música boa, gastronomia local, artesanato e chopps.