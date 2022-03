Arraial do Cabo disponibiliza treinamento funcional para moradores dos distritos 

As inscrições podem ser feitas no Estádio Municipal Hermenegildo Barcelos, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira ou direto com o professor no local. Em Monte Alto, as aulas acontecem toda segunda, quarta e sexta-feira, às 07h na Praia de Monte Alto e às 18h no CRAS. Em Figueira, as aulas acontecem na Praia de Figueira, toda terça e quinta-feira, às 07h.

No Centro de Arraial do Cabo, o treinamento acontece na Praia dos Anjos toda segunda, quarta e sexta-feira, das 07h às 09h e na terça e quinta-feira das 19h às 20h; na Boa Vista toda terça e quinta-feira das 07h às 09h e no Parque Público toda terça e quinta-feira, das 07h às 09h.