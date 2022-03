Araruama inaugura a Creche Municipal Inspetora Escolar Rosa Machado dos Santos no distrito de São Vicente 

Os investimentos em Educação continuam sendo prioridade em Araruama. Tanto que nessa segunda-feira, 14, a Prefeitura inaugurou mais uma creche municipal. A nova unidade fica no bairro Santo Antônio, no distrito de São Vicente.

A Creche Municipal Inspetora Escolar Rosa Machado dos Santos tem capacidade para atender 145 alunos, com idade entre 6 meses até 3 anos e 11 meses e turmas em regime integral e parcial, da creche 1 a creche 4.

A unidade escolar conta com 8 salas de aula com solário (espaço para as crianças tomarem sol), sala de leitura multiuso, laboratório de informática, pátio, refeitório, palco com anfiteatro, playground, copa, cozinha, lactário, vestiários masculino e feminino, depósito para material de limpeza, lavanderia, rouparia, secretaria, diretoria, recepção, sala de reunião, almoxarifado, 2 banheiros para funcionários, hall de entrada, área para estacionamento, área de serviço, além de banheiros e sanitários para atender também aos portadores de necessidades especiais.

Uma creche moderna, que vai oferecer ensino e alimentação balanceada às crianças; além de proporcionar tranquilidade e segurança aos pais, que poderão ir para o mercado de trabalho com a certeza de que seus filhos serão bem cuidados e protegidos.