Arraial do Cabo lança Campanha “Mares Limpos”, que promove o direito a um meio ambiente saudável e com menos plástico 

Com o objetivo de promover a conscientização da população e dos turistas que visitam a cidade, Arraial do Cabo lança campanha para o combate ao lixo marinho e a poluição por plásticos.

A Campanha promove ao longo desta semana diversas ações de conscientização, iniciando pela limpeza da Praias Grande, Pontal, Prainha, Figueira e Lagoa de Monte Alto e Figueira, além de promover o estudo gravimétrico no sentido de identificar os principais resíduos encontrados nestas praias.

Além disso, a equipe da Secretaria do Ambiente e Saneamento estará pelas praias orientando quanto a importância do lixo ser descartado no lugar certo. Será realizada também uma atividade no pórtico de entrada da cidade, chamando a atenção de quem chega, para esta problemática.

O Secretário do Ambiente e Saneamento, Jorge Oliveira, destaca a importância da ação “precisamos entender a importância dos oceanos para nossa sobrevivência e como ele influencia em nossa economia, já que somos uma cidade turística, que depende deste ecossistema.”

A campanha faz parte do Programa Meu Ambiente – agenda ambiental do Município- com objetivo de implementar as políticas de meio ambiente alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU e atende ao ODS 14 – Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável, sendo uma realização da Secretaria do Ambiente e Saneamento em parceria com a IDAC, MPF e Fundação do Meio Ambiente.