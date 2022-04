O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 18

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, continua internado no Complexo Hospitalar de Niterói. Ele chegou a anunciar que participaria da Missa de Páscoa na Igreja Matriz Auxiliar mas, não recebeu alta da equipe médico, como era previsto. Bonifácio está bem, segue em recuperação e explicou que a alta foi adiada para retirada de três drenos da cirurgia que ainda estão em processo de cicatrização. Ele preferiu não fazer previsão,mas acredita que ainda neste inÌcio de semana dve ser liberado pelo médico.

Araruama

Araruama vai realizar a 37• Exposição do Cavalo Mangalarga Marchador. O evento, que ja é uma tradição, vai acontecer entre os dias 28 de abril a primeiro de maio no Parque de Exposição Manoel Marinho Leão. A entrada é gratuita e a programação vai contar com: provas do Cavalo Mangalarga Marchador; exposição de animais – como cavalos da raça Mangalarga Marchador, pôneis e mini vaquinhas, na tradicional Fazendinha, além de Festival do aipim. Os produtores locais vão vender pratos típicos, como carne seca na tábua com aipim e galinha caipira com aipim. A Exposição terá ainda Festival Cervejeiro e distribuição de mudas de espécies nativas e da Mata Atlântica.

Arraial do Cabo

O festival da lula de Arraial do Cabo, deste final de semana, foi um grande sucesso. O prefeito, Marcelo Magno, foi ao evento e foi parado várias vezes para tirar fotos com os munícipes. O assédio foi forte e isso demonstra que o moço tá bem com o povo. Bom sinal!

Iguaba Grande

Rola nos bastidores da política de Iguaba Grande que prefeito Vantoil Martins deve anunciar mudanças no secretariado nos próximos dias. A expectativa é que pode ter vereador deixando a câmara para assumir uma pasta no governo. Quem será?

Búzios

As contas do exercício 2020, dos ex-prefeitos, André Granado e Henrique Gomes, que estão na Câmara de Búzios, serão apreciadas em breve pelos vereadores. Segundo informações, quem votar à favor não terá como escolher um dos dois, ou seja, se votar no Henrique, vota no André e se votar no André, vota no Henrique. Quem diria que Dr. André Granado ia ajudar Henrique Gomes ou Henrique Gomes ia Dr. André? Assim quis o destino.

São Pedro da Aldeia

A nova direção do SEPE Costa do Sol assumiu criticando o prefeito Fábio do Pastel. As críticas foram feitas feitas no final de semana nas redes sociais. Pelo visto, os novos diretores não vão dar trégua ao prefeito Fábio do Pastel. O caldeirão vai “ferver”.