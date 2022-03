Arraial do Cabo mantém obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados 

Arraial do Cabo vai manter o uso de máscara em espaços fechados para prevenir a covid-19. Na última quinta-feira (3), o Governo do Estado publicou o Decreto 47.973 que libera a utilização de máscaras em espaços fechados, mas deixou a critério dos prefeitos decidirem sobre a permanência da proteção. O município cabista optou por manter a obrigatoriedade da medida de prevenção.

De acordo com o Prefeito Marcelo Magno, a decisão foi tomada em conjunto com o Secretário de Saúde, Jorge Diniz. “Apesar da queda no número de internações e óbitos em Arraial do Cabo, entendemos que ainda é necessário utilizar máscara para prevenir a doença, principalmente após o período de Carnaval, em que recebemos um fluxo grande de visitantes”, afirmou Marcelo.

A vacinação contra a covid-19 permanece no município, em adultos e crianças a partir de 5 anos. Nesta semana, a Saúde iniciou a aplicação da dose de reforço infantil.