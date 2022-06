Arraial do Cabo realiza 1ª edição do Projeto Sementes do Amanhã 

Com o objetivo de levar conhecimento e reflexão aos estudantes sobre a importância das unidades de conservação, a Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria do Ambiente e Saneamento, em parceria com a Secretaria de Educação e Funtec Ambiental, realiza ao longo dessa semana a 1ª edição do Projeto Sementes do Amanhã.

Durante esta edição, o foco será o Parque Natural Municipal da Restinga da Massambaba, que receberá cerca de 500 bombas de sementes, feitas de barro e argila, com mais de 20 sementes nativas em seu interior (cada). A expectativa é que cerca de 100 alunos participem do projeto este ano.

Recentemente, o parque sofreu com grandes queimadas. A escolha do local para o lançamento das bombas de sementes se dá pela necessidade de reflorestar as áreas afetadas pelos incêndios. No próximo sábado (18), uma chuva de sementes será feita no parque, com o auxílio de paramotores, visando alcançar áreas de difícil acesso.