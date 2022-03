Arraial do Cabo realiza mutirão de ecocardiograma nos distritos 

A Prefeitura de Arraial do Cabo, através da Secretaria de Saúde, realizou hoje (24) um mutirão de exames no posto de saúde do Sabiá. Foram realizados 20 ecocardiogramas, em pacientes que já estavam aguardando a realização do exame. O ecocardiograma utiliza ondas sonoras para fornecer informações importantes sobre o coração



O exame é realizado no Hospital Geral de Arraial do Cabo toda terça e quinta-feira, no entanto, com o intuito de aproximar o atendimento dos moradores dos distritos, a Secretaria de Saúde está iniciando um mutirão de exames nos postos de saúde mais afastados do Centro.



A ação foi avaliada de forma positiva pelos moradores. Para Mariana Santos, acompanhante de um dos pacientes, a ação é muito importante, principalmente para o público mais velho. “Meu tio já é um senhor, é mais difícil fazer esse trajeto de ônibus. É importante ter essa aproximação com os bairros”.



A princípio, serão 20 pacientes por semana. O atendimento é feito com agendamento prévio da equipe, mediante solicitação médica. O mutirão será realizado na próxima semana em Figueira e, na semana seguinte, em Monte Alto.