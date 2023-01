Arraial do Cabo recebe Polo no Mar em fevereiro

De 3 a 5 fevereiro Arraial do Cabo será palco da 5ª edição do Polo no Mar, evento que reúne atletas nacionais e internacionais.

Esse ano o evento será realizado na Prainha e o público poderá acompanhar das areias. As disputas acontecem a partir das 14h no dia 3 e às 9h, nos dias 4 e 5 de fevereiro.

Ex-jogadores de clubes como Flamengo, Fluminense e Botafogo e atletas olímpicos estarão nas águas cristalinas de Arraial do Cabo.



“A nossa cidade está de braços abertos para este e os próximos eventos, que contribuem para a geração de emprego e renda para a nossa população, além de divulgar o município nacional e internacionalmente”, afirmou Eduardo Garcia, subsecretário de Esporte e Lazer de Arraial do Cabo.