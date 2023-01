Projeto de Cabo Frio “Navegando na Poesia” oferece estágio remunerado para estudantes do ensino superior

A Associação Raízes está selecionando estudantes de licenciatura e pedagogia para duas vagas para estágio remunerado, dentro do projeto educativo “Navegando na Poesia”, em parceria com a Petrobras. O objetivo é promover a leitura e a escrita de crianças do Ensino Fundamental.

Os estagiários deverão atuar com atividades lúdicas e participativas em escolas públicas, considerando a cultura local e regional.

As candidaturas devem ser realizadas até 13 de fevereiro, exclusivamente por meio digital, através do envio do Formulário de Inscrição disponível por meio do link: associacaoraizes.org.br/oportunidades e enviando o anexo para o e-mail: navegandonapoesia@associacaoraizes.org.br. No assunto do e-mail deverá constar o título direcionado à vaga da candidatura.

As candidaturas selecionadas após a triagem do Formulário de Inscrição serão comunicadas até o dia 17 de fevereiro por telefone e/ou e-mail, para participação da segunda etapa (entrevista), que será realizada no dia 27 de fevereiro. A terceira etapa acontece no dia 1º de março.

A Petrobras também é parceira da Secretaria de Educação de Cabo Frio. No último ano, foram realizadas sete oficinas com educandos, em todas as escolas municipais que fazem parte do projeto “Navegando na Poesia”: Elicéa da Silveira; Luceléa Rodrigues; Francisca Nazareth e João Evangelista. Somente na Elicéa da Silveira foram contabilizadas produções de 131 poesias pelos educandos participantes.