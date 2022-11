Arraial do Cabo restringe acesso de veículos ao Portal do Atalaia após forte chuva

As fortes chuvas que atingiram Arraial do Cabo no último final de semana causaram transtornos por toda a cidade. Considerando a necessidade de vistoria pelos órgãos técnicos do Município e a segurança de moradores, turistas e visitantes, a Prefeitura decretou a restrição temporária do acesso de veículos ao Pontal do Atalaia.

O Decreto nº 3.813 de 28 de novembro de 2022, limita temporariamente o acesso e circulação de veículos no Pontal do Atalaia somente aos moradores, veículos oficiais dos entes públicos, assim como das concessionárias de serviços públicos e veículos dos serviços privados de internet e telefonia, bem como dos veículos que transportem materiais de construção/reparos além dos prestadores de serviços, para unicamente atenderem as residências dos residentes, mediante prévia autorização do morador a ser encaminhada a portaria.

Fica expressamente proibido o acesso e circulação de veículos de turismo no Pontal do Atalaia, qualquer que seja sua finalidade, em especial taxis, bugres, jardineiras, quadriciclos, vans ou quaisquer outros veículos utilizados para tal fim, na vigência do presente Decreto, bem como enquanto perdurar a necessidade de obras e reparos nas ruas e acessos do local.