Arraial do Cabo tem oficina gratuita de confeitaria e panificação

A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Renda e Direitos Humanos, por meio da Superintendência da Juventude realiza com os munícipes de Arraial do Cabo uma Oficina de Panificação e Confeitaria. A ação já formou diversas pessoas nesse primeiro ano e está de vagas abertas para novas turmas no ano que vem.

O projeto tem a proposta de qualificação profissional para facilitar a entrada no mercado de trabalho e a geração de emprego e renda. As aulas são ministradas toda terça e sexta-feira, no Centro de Integração da Juventude, no Morro da Cabocla.

Os interessados em se inscrever devem comparecer ao centro com cópia dos seguintes documentos:

RG

CPF

Titulo de eleitor

Comprovante de residência

Folha resumo do Cadastro Único

Felipe Martins, o Superintendente da Juventude destacou que “essa iniciativa é voltada para a população desenvolver suas habilidades, estamos aqui no Centro da Juventude à disposição para trazer novas atividades para a juventude e sobretudo informações sobre seus direitos”.