Arraial do Cabo tem torneio de vôlei neste sábado

O 1º Torneio Quarteto do projeto Oficina de Vôlei de Arraial do Cabo acontece neste sábado (7), a partir das 14h, no Tupy E.C. (na Av. Getúlio Vargas), com entrada franca.

O evento contará premiação de troféus para campeão, segundo lugar, terceiro lugar, melhor levantador, melhor recepção, melhor atacante, revelação do torneio e melhor jogador do torneio.

O evento busca levar novas experiências para os alunos da oficina, aprimoramento dos fundamentos, além da socialização e do trabalho em equipe.