Arraial do Cabo terá queima de fogos em três pontos da cidade

A chegada do novo ano, em Arraial do Cabo, será comemorada com uma fantástica queima de fogos em três pontos da cidade.

Os visitantes terão uma vista privilegiada dos fogos com até 12 minutos de duração, num espetáculo de luz e cores para brindar a chegada de 2023.

É uma ótima programação para as famílias e amigos que preferem celebrar a passagem do ano com segurança, alegria, confraternização e pé na areia. Todos vão registrar o momento único com a maior e mais inesquecível queima de fogos da Região dos Lagos!

O Réveillon no Centro da cidade acontece a partir das 21h, nas areias de uma das praias mais famosas da cidade, a Praia Grande. Em Monte Alto e Figueira, a festa é na Av. Pôr do Sol (orla da lagoa) e na Praça, respectivamente, das 22h às 1h15.