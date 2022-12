Búzios terá queima de fogos em quatro pontos da cidade

Nesta virada de ano, a Prefeitura de Búzios promove a tradicional queima de fogos e para celebrar a chegada de 2023, preparou uma programação especial para a ocasião.

Durante o período do reveillón a cidade recebe milhares de turistas vindos de várias partes do Brasil e do mundo e o ponto alto da festa da virada acontecerá com o espetáculo pirotécnico dos fogos em quatro pontos da cidade: Centro (Orla Bardot), Geribá, Rasa (INEFI), e Manguinhos.

Os fogos serão de baixo estampido, com efeitos inéditos, muito brilho e a duração terá cerca de 10 minutos.

