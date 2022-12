O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 22

Araruama

Na última sessão plenária do ano de 2022, a Assembleia Lesgislativa do Estado Rio (Alerj) aprovou a concessão da Medalha Tiradentes, a maior honraria do parlamento Fluminense, para a prefeita Lívia de Chiquinho. O autor da proposta foi o deputado estadual Anderson Alexandre (SDD). Homenagem merecida.

São Pedro da Aldeia

As contas do ex-prefeito de São Pedro da Aldeia, Cláudio Chumbinho, do ano de 2020, estão na Câmara para serem votadas pelos vereadores nos próximos dias. Segundo Cláudio Chumbinho, os vereadores Mistura e Chiquinho de Dona Chica, opinaram favorável à aprovação. Já a vereadora Mislene de Gilson foi contrária. Agora é só aguardar o resultado.

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio, proibiu, por meio de decreto assinado pelo prefeito José Bonifácio, a circulação de ônibus de Turismo, vindos de outros municípios, do dia 29 de dezembro, até o dia 02 de janeiro de 2023. Considera-se veículo de turismo o ônibus destinado a conduzir grupo de pessoas, contratado por pessoa jurídica, profissional autônomo ou empresa do ramo de turismo, sem cobrança individual de passagem aos usuários. Os ônibus visitantes terão que embarcar e desembarcar no Terminal de Ônibus de Turismo, situado na Avenida Wilson Mendes, no 800, bairro Jacaré. A ação visa ajudar na melhor fluidez do transito, durante o período que a cidade recebe milhares de turistas.

Arraial do Cabo

O vereador Juliano do Distrito, que ameaçou virar oposição ao prefeito Marcelo Magno, já está rindo pela cidade. Como falam os cabistas, ele “fingiu que foi mas, não foi”. Melhor assim! Mais detalhes no programa Bom Dia Litoral, amanhã.

Búzios

A Prefeitura de Búzios, por meio das secretarias do Ambiente e Urbanismo, Segurança e Ordem Pública e Serviços Públicos realizou, por determinação judicial do Ministério Público Estadual, uma operação ambiental de demolição para coibir uma ocupação irregular no Parque Estadual da Costa do Sol, em Tucuns. A ação judicial foi provocada pelo Inea alguns anos atrás. Os agentes demoliram baias, chiqueiros e cercas da área em questão.

Iguaba Grande

Os vereadores de Iguaba Grande, estão concentrados, desde de ontem, para a sessão de eleição da mesa diretora, hoje, às 17h. Local residência do vereador Elifas Ramalho. Todos almoçaram e já estão preparados para eleger Marcilei Lessa presidente. Pela primeira vez, a Câmara terá chapa única, segundo informações.