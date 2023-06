Arraial do Cabo vai receber em junho o autêntico Festival do Torresmo

Crocante, suculento, temperado com ervas finas, apimentado, tradicional e até mesmo com sabores exóticos. No final desse mês, que tal entrar em uma jornada gastronômica inesquecível, durante o Festival do Torresmo?

O evento, que já passou por várias cidades do Brasil, estaciona no final deste mês no Parque Público da Prainha, trazendo arte, cultura, entretenimento e muita comida boa, produzida, inclusive, por empreendedores locais.

O Festival do Torresmo será realizado nos dias 29 e 30 de junho e 1 e 2 de julho, das 12h às 22h. Lembrando que o evento é pet friendly, terá área para crianças e a entrada é gratuita, ok?