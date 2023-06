Prefeitura de São Pedro da Aldeia realiza reforma em escola do bairro São João

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia segue com o pacote de ações que visa melhorias para as escolas pertencentes à rede municipal de ensino. No bairro São João, a E.M Profª Dulcinda Jotta Mendes está sendo preparada para atender aos alunos com conforto, segurança e funcionalidade. As obras seguem acontecendo com pintura interna e externa, além da colocação de pastilhas nas paredes e o nivelamento do pátio externo com pavimentação de lajotas.

A obra no local foi retomada em 1º de junho e as ações externas estão recebendo prioridade da empresa responsável pelo serviço para não prejudicar o andamento das aulas. A unidade escolar passará por uma revitalização geral na fachada externa e em seu interior, com a pintura já realizada das salas de aula, instalação de ares-condicionados e reforma nos banheiros com inclusão de sanitários adaptados para pessoas com deficiência.

A cozinha também recebe ações de melhorias na estrutura e nos equipamentos de preparo das merendas. Para garantir a segurança dos alunos e funcionários, os pisos foram trocados por modelos antiderrapantes e novos extintores de incêndio serão adquiridos.

Foto: Ayron Dias

Pensando no lazer e no bem-estar dos alunos, a Prefeitura também está reformando a quadra poliesportiva da unidade. O local está recebendo uma nova pintura, novos equipamentos para práticas de vôlei, basquete e futsal, revitalização do vestiário e uma arquibancada nova. O piso da quadra recebeu reparos e terá uma nova pintura.