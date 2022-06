Atleta de stand up paddle de Arraial do Cabo vence etapa de circuito brasileiro

A atleta de stand up paddle, Lena Ribeiro, conquistou, no último final de semana em Angra dos Reis, o 1° lugar na primeira etapa do circuito brasileiro SUP Race 2022.

Considerada uma das etapas mais importantes da história do stand up paddle brasileiro, já que valeu como seletiva para o campeonato mundial e para os jogos Pan-Americanos, a competição realizada em Angra reuniu grandes nomes do esporte e tornou o SUP Race 2022 uma etapa bem complicada.

Nada que Lena Ribeiro não possa resolver. A atleta é campeã dos Jogos Pan-Americanos 2019, tetracampeã brasileira de longa distância; campeã dos Jogos Sul-Americanos de praia e duas vezes campeã do 11 City, prova de 220 km na Holanda.

Agenda

A próxima etapa do campeonato nacional acontece nos dias 19 e 21 de agosto, em Saquarema. No próximo final de semana (25 e 26), em Santa Monica – California/USA, a atleta participa do circuito mundial.