O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 21

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo inicia, nesta terça-feira (21), o Programa Meu Transporte que subsidia 60% da passagem nos ônibus coletivos que fazem o trajeto entre Distritos e o Centro da cidade. O objetivo do programa é atender as famílias cabistas que residem nos distritos, em vulnerabilidade social e econômica, por meio da parceria entre Prefeitura e a empresa Salineira. Com o desconto, a passagem de R$ 4,30 passa a ser R$ 1,72. A iniciativa é da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Renda e Direitos Humanos. A seleção para obter o benefício foi realizada de acordo com a base de dados oficial do Cadastro Único para Programas Sociais. O cartão será entregue nos locais em que os moradores realizaram o cadastro. Lembrando que, quem quiser se cadastrar para receber o benefício é só comparecer no CRAS de Figueira ou Monte Alto.

São Pedro da Aldeia

A edição de inverno do Festival Gastronômico Frutos da Lagoa, em São Pedro da Aldeia deve acontecer entre os dias 15 e 31 de julho. É o que ficou decidido em reunião ontem entre a secretaria de Turismo Andreia Tinoco e empresários do setor. Os interessados em participar devem se inscrever até 27 de junho, basta apresentar informações sobre o estabelecimento além da descrição do prato. As pessoas que trabalham com sobremesas também podem participar. Os pratos terão 300 gramas e serão vendidos a R$ 30 Reais. A novidade ficará por conta da votação para eleger o melhor prato. Um júri técnico vai avaliar os pratos e o público votara por meio de um QR Code no estabelecimento.

Búzios

O advogado Silas Cabral, representante da OAB Búzios, foi eleito presidente do Conselho comunitário dee segurança do município. Daniel Sabino Bach representante da dos Guarda municipais, vai ocupar a vice-presidência. O secretário de segurança Sergio Ferreira, disse que após a reativação do Conselho está empenhado em ampliar o monitoramento da cidade, com implantação de reconhecimento facial e na criação do Plano Municipal de Segurança.

Cabo Frio

Paulo Baía não é mais secretário de Administração de Cabo Frio. Ele deixou o cargo ontem depois de cinco meses. Baía e o terceiro nome da pasta que já foi ocupada por Ruy França e Jefferson Buitrago. O secretario adjunto Gustavo Bastos assume interinamente. Baia disse que deixa a pasta devido ao não cumpri- mento do Termo de Ajustamento de Conduta pelo governo junto ao Ministério Público. O ex-secretário se disse é um seguidor da lei, da ordem e dos princípios da administração publica e acusou o jurídico da prefeitura de não seguir esses princípios. Baia disse que existem pressões muito grandes sobre o prefeito José Bonifácio, mas não revelou que pressões seriam essas.

Iguaba Grande

Iguaba Grande iniciou a vacinação com a quarta dose da vacina contra a COVID-19 par as pessoas a partir dos 40 anos. A vacinação contra Gripe e Sarampo prosseguem até a próxima sexta-feira.

As vacinas estão sendo aplicadas na Unidade Destacada de Saude da praça da Estação, de 7 da manhã, as quatro da da tarde e nos postos, de 8 da manhã, as cinco da tarde.

Araruama

Pelo visto bateu tristeza no coração do vereador Amigo Valmir. O moço chegou hoje na Câmara, entrou mudo e saiu mudo. O Sombra está investigando e amanhã no Programa Bom Dia Litoral vai trazer os motivos da tristeza do nobre edil.