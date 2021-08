Atletas Buzianos conquistam ouro e bronze no Campeonato Carioca de Judô de 2021

Os atletas Buzianos Gabriel Monteiro Brandão (12 anos) e Leonardo Monteiro Brandão (12 anos), são “faixa verde”, treinados pelo sensei Ranniery Moreira, do Ranniery Moreira Judô Búzios, conquistaram neste final de semana (28 e 29), no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro as medalhas de ouro e bronze respectivamente, na categoria sub 13 masculino meio pesado (-52kg).

O Campeonato Carioca de Judô, etapa 2021, pela Federação de Judô do Estado do Rio de janeiro (FJERJ) teve apoio do Governo Federal, Ministério da Cidadania e Secretaria do Esporte.

O campeonato reuniu a nata do judô carioca, onde 817 atletas das melhores academias e dos grandes clubes do Rio de Janeiro disputaram medalhas em todas as categorias.

De acordo com o treinador sensei Ranniery Moreira, “Gabriel Monteiro Brandão e Leonardo Monteiro Brandão representaram com orgulho e louvor a cidade de Armação dos Búzios, sendo mais um degrau em busca do verdadeiro objetivo desses dedicados atletas, que é representar nossa cidade e nosso país nas olimpíadas de Los Angeles em 2028”.