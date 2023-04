Atletas do ciclismo visitam Arraial do Cabo

Centenas de atletas e entusiastas do ciclismo vindos de todos os cantos do Rio de Janeiro visitaram, ontem (16), durante o Ciclotur Fest, dois dos cenários mais bonitos de Arraial do Cabo: o Pontal do Atalaia e a Praia Grande.

Antes dessa parada especial, os participantes já haviam passado por outros pontos turísticos da Região dos Lagos, promovendo a mobilidade sustentável, o convívio social e o respeito.

O evento, que acontece desde sábado (15), é realizado pela Associação dos Ciclistas do Estado do Rio de Janeiro, com apoio da Prefeitura, por meio da Subsecretaria de Esporte e Lazer.

O Dia Internacional do Ciclista foi comemorado no dia 15 de abril, por isso, a Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo parabeniza a todos pela garra, energia e paixão dispensada ao esporte. Confira na nossa galeria como foi o domingo em Arraial do Cabo.