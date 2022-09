Balcão de Empregos de Búzios realiza mutirão de recebimento de currículos para novas vagas de emprego 

A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, por meio da coordenadoria de Trabalho e Renda (Balcão de Empregos), promoveu na última semana (30, 31, 01 e 02), um mutirão de recebimento de currículos para vagas de emprego em um novo Hortifruti que será instalado em Manguinhos. O evento ocorreu no Cine Teatro Rasa e, na ocasião, foram recebidos 174 currículos, dos quais 49 foram aprovados na 1ª seleção. Haverá uma 2ª seleção para definir as pessoas que serão posteriormente contratadas para trabalharem no novo estabelecimento, afirmou o coordenador de Trabalho e Renda, André Luiz.

A secretária de Assistência Social, Joice Costa, esteve no local prestigiando o evento e ressaltou a importância das parcerias entre o Balcão de Empregos e a iniciativa privada na intermediação entre as empresas e os candidatos que tanto necessitam entrar no mercado de trabalho.

Os interessados em participar da 2ª seleção devem enviar currículos pela página do balcão de empregos disponível na internet, no balcaodeempregos.buzios.rj.gov.br ou serem entregues nos horários das 9h às 16h na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social Trabalho e Renda que fica na Travessa dos Pescadores, nº. 111, Centro (em frente à Praça Santos Dumont) ou via Whatsapp do Trabalho e Renda no número: (22) 99707-2077.