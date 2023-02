Bateria da Mangueira, Tiee e Pique Novo vão animar o Carnaval de São Pedro da Aldeia

O carnaval de São Pedro da Aldeia vai contar com shows do cantor Tiee, do grupo Pique Novo e da Bateria da Mangueira.

A programação acontecerá no palco da Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), no centro da cidade, a partir das 22h, com shows de abertura.

Sexta-feira (17/02) – Pique Novo

Sábado (18/02) – Estação Primeira de Mangueira

Segunda-feira (20/02) – Tiee

Lembrando que as atrações do domingo (19/02) e da terça-feira (21/02) ficarão a cargo de artistas locais, selecionados e contratados via Edital de Chamamento Público da Secretaria Municipal de Cultura. O resultado final será divulgado no dia 14 de fevereiro.