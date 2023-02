Araruama: Recém-nascida de 27 dias morre após ser estuprada pelo pai

Uma recém-nascida de 27 dias morreu após ser estuprada em Araruama. Segundo a Polícia Civil, o pai da criança é suspeito do crime e foi preso no sábado (11) na cidade de Cabo Frio durante o enterro da menina, quando mandado de prisão foi cumprido.



Ainda de acordo com a Polícia Civil, “a perícia do Instituto Médico Legal (IML) confirmou que a vítima foi morta em função de uma penetração ocorrida nas partes íntimas da recém-nascida, o que causou grande laceração no frágil corpo da criança”.

O pai foi preso por estupro de vulnerável qualificado pelo resultado em morte.

Segundo as investigações do delegado titular, Dr. Renato José Mascarenhas Perez, e da delegada adjunta, Dra. Thathiana Silvia Ribeiro Vilela, a menina teria dormido com o pai de quinta-feira (09) para sexta-feira (10).

“Na ocasião, haviam somente ele e a companheira no imóvel [mãe da criança]. Segundo ele narrou em sede policial, durante o período de repouso noturno a filha teria se sentido mal e ele teria ido acalmá-la. Porém, na manhã da última sexta, a recém-nascida teria sido encontrada morta”, é o que aponta a investigação.

A mãe da criança também prestou depoimento. O suspeito foi encaminhado para presídio no Rio neste domingo (12). Segundo a Polícia Civil, ele negou o crime.