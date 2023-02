O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 13

São Pedro da Aldeia

O Carnaval de São Pedro da Aldeia terá shows do cantor Tiee, do grupo Pique Novo e da bateria da Mangueira. As apresentações musicais acontecerão no palco da Praça Agenor Santos ( Praça da Matriz), de sexta a terça-feira a partir das dez da noite. Destaque da noite de abertura, na sexta-feira o Pique Novo promete relembrar os sucessos de três décadas da carreira do grupo formado por Liomar, Edson Cigano, Cesinha, Nego Binho, Binho Percussão e Renato. No sábado, a Estação Primeira de Mangueira sobe ao palco com um grupo de ritmistas, passistas e o casal de mestre sala e porta bandeira. Na segunda-feira, Tiee agita os foliões com sucessos como “O Som do Tamboré” e “Casa Azul”. No domingo e na terça -feira, os shows no palco principal ficarão a cargo de bandas locais.

Arraial do Cabo

Moradores e turistas de Arraial do Cabo vão pagar entre R$ 3 e R$ 20 para estacionar nas ruas da cidade com a adoção do sistema rotativo. A licitação que vai definir a empresa responsável pelo serviço está marcada para esta terça -feira, às dez da manhã, no antigo Cinema. O município, de acordo com o edital tem 4.452 vagas de estacionamento, sendo 3.524 para automóveis, 589 para motocicletas, 177 destinadas a idosos; 77 para pessoas com deficiência, 60 vagas rápidas e 25 carga e descarga. A concessão, pelo período de dez anos, tem valor de outorga de R$ 500 mil. O estacionamento, de acordo com o edital, prevê cobrança de R$ 3 a cada hora ou fração. Orlas, Marina dos Pescadores e Pontal do Atalaia, R$ 20 Reais até 12 horas. No Mirante da Prainha será cobrado R$ 10 por 30 minutos.

Cabo Frio

Os Ônibus de turismo não poderão entrar em Cabo Frio durante o carnaval para embarque e desembarque de passageiros a partir da zero hora da próxima quinta-feira. A determinação está em Decreto publicado no Diário Oficial Eletrônico do município. Os passageiros deverão desembrar no Terminal de Ônibus de Turismo, na avenida Wilson Mendes, e se deslocarem até os meios de hospedagem, através de vans ou micro-Ônibus destinados ao serviço de fretamento, desde que emplacados no município e também por táxi e carros de passeio por aplicativos. A determinação tem o objetivo de preservar a fluidez no trânsito durante o feriado. A circulação dos veículos de turismo de outras cidade para city tour está liberada nos mesmos moldes do esquema adotado no réveillon.

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Matrins decretou ponto facultativo nos órgãos públicos municipais na segunda- feira de Carnaval e na Quarta-Feira de Cinzas devido ao feriado de Carnaval, na terça -feira. A medida deve ser seguida pelos demais prefeitos da região. Os serviços e atividades essenciais, tais como atendi- mento médico e de emergência do Hospital Doutor Rodolpho Perisse, Tenda de Urgência da Ferradura e PU da Rasa, assim como a limpeza urbana e Guarda Municipal, terão funcionamento normal de acordo com sistema especial de plantão.

A prefeitura de Búzios retornará com o expediente normal de atendimento ao público na quinta-feira (23), das oito da manhã, às cinco da tarde.

Iguaba Grande

O vereador de Iguaba Grande, Luciano Silva, é hoje o nome forte do governo de Vantoil Martins. Prova disso é a participação em duas comissões importantes da Câmara, como presidente, da comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento.

Araruama

O vereador de Araruama, Magno Dheco, está de malas prontas para Partido dos Trabalhadores (PT). Na semana passada surgiu a notícia de que Cida Bernardes, irmã da vereadora Penha Bernardes. iria para o PT. Ao saber da notícia, Dheco disse que não é verdade, mas que não tem medo de Cida Bernardes na urna. Então…