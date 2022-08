Búzios continua com a campanha de vacinação contra a poliomielite

Também conhecida como paralisia infantil, a vacinação é a única forma de prevenir a doença

Desde o dia 8 que a Prefeitura de Búzios está ativa na Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e também Multivacinação, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. A campanha vai até o dia 9 de setembro e as aplicações são realizadas de segunda a sexta-feira, das 9h ás 16h, em todas as Unidade Básica de Saúde (UBS) (exceto no período da tarde de terças e quartas-feiras, devido a vacinação de reforço da Covid-19).

O objetivo é atualizar a caderneta de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos e imunizar contra a poliomielite todo o público de 1 a 4 anos – mesmo aqueles que já estiverem com o cartão em dia.

Poliomielite, a paralisia infantil

Poliomielite (paralisia infantil) é uma doença contagiosa aguda causada por vírus que pode infectar crianças e adultos e em casos graves pode acarretar paralisia nos membros inferiores. A vacinação é a única forma de prevenção. Todas as crianças menores de cinco anos devem ser vacinadas.

O risco da volta da paralisia infantil no Brasil é considerado altíssimo pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que colocou o país em alerta máximo.

É fundamental que os responsáveis levem a caderneta de vacinação para a conferência das doses aplicadas e atualização da situação vacinal. Não há necessidade de intervalo entre as doses de vacinas de rotina e campanha e as vacinas contra a Covid-19 a partir de 3 anos de idade.

Para a entrada nos locais é obrigatório o uso de máscaras, sendo que para crianças de até dois anos não é necessário o uso do acessório de proteção.