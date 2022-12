Búzios sedia neste sábado e domingo o maior evento de esportes off-road do mundo

Neste sábado e domingo (10 e 11) Búzios, a cidade mais badalada do Brasil, sediará o maior evento de esportes off-road (fora da estrada) do mundo, com apoio da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Lazer e do Esportes. Serão dois (02) dias de muita emoção e aventura ao ar livre. As competições serão entre trilhas, estrada de chão, asfalto, além das modalidades aquáticas.

O XTerra une várias modalidades esportivas num evento só. As principais são: Triathlon, Trail-Run, Mountain Bike, Swim-Challenge e Endurance 50k+. Com 23 praias e diversos tipos de solo, Búzios parece ter sido desenhada para o padrão XTerra.

Mais informações no site oficial do evento: https://xterrabrasil.com.br/portfolio-item/buzios-10-e-11-de-dezembro/#tab-26142