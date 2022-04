Cabo Frio: Dr. Serginho comemora que obra da rede separadora de esgoto da Praia do Siqueira e também a dragagem da praia vão acontecer

No começo da noite desta segunda-feira, dia 18, o deputado estadual Dr. Serginho afirmou que já lançou, junto do governador Claudio Castro, as obras de dragagem da Lagoa de Araruama.

“Cobramos publicamente o compromisso da concessionária Prolagos as obras da rede separadora de esgoto da Praia do Siqueira e também a dragagem da Praia. Hoje, em reunião com a Agenersa e Prolagos, conseguimos o compromisso da concessionária da obra da rede separadora de esgoto da Praia do Siqueira e também a dragagem da lama e lodo que arrasou a vida dos pescadores e população. Esse resultado, nos estimula a trabalhar em diálogo com todos. Salvar a Lagoa de Araruama é uma missão de todos e me incluo nessa. Grande dia, mais uma conquista. A Prolagos se comprometeu em iniciar as obras da rede separadora ainda neste primeiro semestre”, afirma o deputado.