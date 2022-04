Cabo Frio é a capa da Revista Azul do mês de abril 

Em reportagem especial sobre a Costa do Sol, a linda praia das Dunas ilustra a publicação, distribuída nas aeronaves da companhia aérea.

Durante cinco dias, o repórter Bruno Segadilha e a fotógrafa Ana Carolina Negri circularam por Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo para apresentar as belezas da região aos clientes da Azul. A parceria com a Azul Viagens e o convite para a equipe foram alinhados pelo diretor do Cabo Frio Convention, César Fernandes. A Azul tem voos diários para a cidade, o ano inteiro, provenientes de Belo Horizonte.

Em Cabo Frio, a equipe da revista foi assessorada e acompanhada pelo CFCVB durante dois dias inteiros. O roteiro apresentou as praias (Forte, Dunas, Foguete e Ilha do Japonês) e atrativos histórico-culturais (Forte São Mateus, Museu do Surf e Bairro da Passagem), além de uma amostra da excelência do destino em gastronomia e meios de hospedagem.

“Ficamos muito honrados e felizes de ver nossa região, e em especial Cabo Frio, nas páginas de uma revista tão conceituada e que atinge potenciais visitantes do Brasil inteiro para a Costa do Sol. A foto da praia das Dunas na capa nos encheu de orgulho!”, comenta Maria Inês Oliveros, presidente do CFCVB.

A Azul foi eleita a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor Traveller´s Choice Awards 2020, premiação do TripAdvisor, sendo a primeira empresa brasileira a conseguir esse feito.