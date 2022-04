O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta  quinta-feira, dia 07

Araruama

Araruama vai sediar a segunda etapa do Campeonato Estadual de Pesca promovido pela Federação de Pesca e Lançamento do Estado do Rio, no próximo domingo na Praia do Coqueiral. A competição, que acotnece entre sete da manhã e meio dia, tem previsão de reunir 150 atletas de sete clubes diferentes divididos em quatro modalidades: Juvenil, Feminino, Masculino e Sênior. Vale ressaltar que todas as provas do campeonato são registradas junto aos Órgãos ambientais, como o IBAMA; além disso os atletas devem seguir rigorosamente as regras que determinam o tamanho mínimo de captura dos peixes, garantindo, assim, a continuidade das espécies capturadas.

Cabo Frio

O Parque de Exposições de Tamoios, em Cabo Frio, vai sediar neste domingo o Segundo Encontro de Cavaleiros e Amazonas. A programação tem início as dez da manhã e segue durante todo o dia.

Além das competições, o espaço vai receber mais uma edição da Feira do Produtor Rural. O encontro é uma realização do Clube do Cavalo de Tamoios, com apoio da Prefeitura de Cabo Frio. A programação do evento contará com passeio a cavalo na trilha da Fazenda Campos Novos e provas de montaria. A dupla Dionys e Ronan e o cantor Binho Alves se apresentarão.

Arraial do Cabo

O secretário de Segurança de Arraial do Cabo, Leandro Alex, vem recebendo muitas visitas ilustres de Búzios. Dizem que os cabistas nunca viram tantas placas de Búzios pela cidade. Pra quem não conhece, Leandro Alex, é o Leandro do Bope, que foi candidato a prefeito de Búzios, no último pleito.

Iguaba Grande

Depois do vereador Robertinho Antunes bater recorde na entrega de Moção de aplausos, o presidente da Câmara de Iguaba Grande, Balliester Wernec, definiu que cada vereador só poderá dar duas moções por mês. Acabou a festa, quem deu, deu.

São Pedro da Aldeia

A secretária de Saúde de São Pedro da Aldeia, Maria Marcia, tá rindo a toa. O motivo é que conseguiu mudar a secretaria para um novo endereço. O prédio onde estava secretaria já não abrigava a equipe com o conforto merecido. Os servidores merecem o melhor para atender os moradores.

Búzios

A Guarda Municipal de Búzios vai portar teasers de choque, lançadores de bolas de borracha, granadas de luz e de efeito moral, spray de pimenta e gás lacrimogêneo. Os novos equipamentos não letais serão entregues, nesta quinta-feira, a ROMU pelo prefeito Alexandre Martins e pelo secretário de Segurança Sérgio Ferreira. Ele frisa que segurança é uma prioridade e lembra a criação da ROMU e da Patrulha Maria da Penha; a ampliação do Centro de Monitoramento, e a construção da sede da Guarda. Sérgio Ferreira anunciou a reativação do Conselho de Segurança e a elaboração do Plano Municipal de Segurança de Búzios. Uma comissão foi criada para dar início as audiências publicas que vão garantir ampla participação da população na criação do plano de segurança.