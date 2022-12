Cabo Frio firma parceria com Programa Empoderadas com aula inaugural na terça 

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Superintendência dos Direitos da Mulher, firmou parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos para implantar o Programa Empoderadas no município. O objetivo é informar e preparar as mulheres por meio de aulas de defesa pessoal e artes marciais. A aula inaugural será na terça (13), na sede da Secretaria de Assistência Social do Jardim Esperança, às 10h.

Tanto a aula de abertura quanto o programa Empoderadas Polo Cabo Frio são abertos a todas as mulheres, a partir de 13 anos, que desejem aprender defesa pessoal. O foco do treinamento é a prevenção e o enfrentamento à violência contra mulheres. Após a aula inaugural, serão distribuídas fichas de inscrição para as interessadas.

De acordo com a superintendente dos Direitos da Mulher, Tânia Lopes, o programa foi apresentado ao município pelo professor e campeão de jiu-jítsu, Rodrigo Lima, que propôs a parceria.

“A proposta veio ao encontro do trabalho que desenvolvemos com nossas usuárias, em que orientamos sobre o cuidado e a atenção consigo mesma, além de todo o empoderamento necessário às mulheres vítimas de violação de direitos. O Empoderadas chega a Cabo Frio com uma aliança com a política pública de enfrentamento à violência contra mulher e, certamente, a equipe deste projeto alcançará os resultados que as mulheres precisam nessa área de defesa pessoal para dar mais um passo como protagonista da sua vida”, afirmou Tânia.

O programa foi idealizado e implantado pela ex-lutadora de MMA Érica Paes, que utiliza a metodologia “Eu sei me defender”, com técnicas preventivas de defesa pessoal “que visam a preservar a integridade e a qualidade física e emocional e proteção feminina”. Érica participará da aula inaugural junto com sua equipe.

A aula será ministrada pelo professor Rodrigo Lima, que é faixa preta de jiu-jítsu e especialista em defesa pessoal tradicional, com formação de defesa pessoal no Batalhão de Operações Especiais (Bope), certificado de reconhecimento no projeto “Eu sei Me Defender”, além de ter sido o responsável técnico de jiu-jitsu na novela “Força do Querer”, pela introdução do jiu-jítsu na Namíbia e pela implantação da metodologia do Sistema Progressivo na Europa.

A ideia de implantar o sistema em Cabo Frio, que passará a ser um dos polos do programa, é para colaborar com as estratégias promovidas pelos órgãos e equipamentos do município que atuam no enfrentamento à violência de gênero, de forma a fortalecer o combate à violência e promover orientação às mulheres acerca das principais situações de risco, além das formas de prevenção.

Além das aulas de defesa pessoal, o Programa Empoderadas também oferece para as participantes cursos profissionalizantes de corte e costura, costura manual, crochê, bijuteria, ponto cruz, manicure, barbearia, tranças, maquiagem, design de sobrancelhas, cílios (tufinho) e gastronomia.