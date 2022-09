Cabo Frio firma termo de compromisso para despoluição da Praia do Siqueira

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, firmou um termo de compromisso para que sejam executadas soluções definitivas para a despoluição da Lagoa de Araruama, nos pontos localizados no bairro Praia do Siqueira. O acordo foi assinado depois de um encontro com a concessionária responsável pela coleta e tratamento de esgoto do município, a Prolagos, e representantes da sociedade civil.

De acordo com o termo, ficou alinhado que a concessionária faça a adequação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Praia do Siqueira para nível terciário, com início da construção da nova estação no começo de 2023.

Nos próximos meses, ficará definida a forma como será feita a retirada do lodo acumulado na orla da Praia do Siqueira.

“Para Cabo Frio, é de extrema importância esse momento. Todos nós estamos envolvidos na busca de soluções definitivas para esse grave problema que afeta os moradores da Praia do Siqueira, há décadas. Todos queremos promover qualidade de vida e assegurar um legado ambiental, de turismo e geração de renda para a população” disse o prefeito.